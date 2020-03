Unbegrenzt Parken nur noch außerhalb

Auch die zeitliche Befristung auf Parkflächen, wie an der Wiesenstraße und an der Gartenstraße, wird in Kürze auf drei Stunden angeglichen. Hier durften Autofahrer mit Parkscheibe bisher maximal eine bzw. zwei Stunden parken. Wer einen Bewohnerparkausweis hat, kann in seiner Bewohnerparkzone weiterhin zeitlich unbegrenzt parken. Das Parken ist zudem immer nur innerhalb gekennzeichneter Flächen erlaubt.

Seit Juli 2019 gelten die neuen Regeln für die öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt. Im Bereich innerhalb der Promenaden und bis zur Bahnhofstraße liegt die maximal zulässige Parkdauer jetzt einheitlich bei drei Stunden, egal ob der Parkplatz kostenlos ist oder ein Parkschein gezogen werden muss: Die Innenstadtparkplätze sollen damit besonders für Kunden und Besucher zur Verfügung stehen. Berufstätige finden kostenlose und zeitlich unbegrenzt nutzbare Parkmöglichkeiten außerhalb der Wälle, etwa im Bereich Rekener Straße, entlang der Holtwicker Straße oder am Theater. Auf gebührenpflichtigen Parkplätzen kostet die Parkgebühr 0,80 Euro pro Stunde, in der Marktgarage und im Parkdeck am Krankenhaus je angefangene Stunde 1,20 Euro.