Hat der „Ex“ den „Neuen“ gewürgt?

Coesfeld (ds). Dem Richter war schnell klar: „Einer der beiden sagt hier nicht die Wahrheit.“ Aber wer? Diese Frage zu klären, wird für ihn nicht leicht. Denn es gibt für den Vorfall, wegen dem ein 32-Jähriger Coesfelder sich derzeit vor dem Amtsgericht verantworten muss, nur einen Zeugen: den mutmaßlichen Geschädigten. Der 30-jährige Coesfelder berichtete – analog zur Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, dass ihm der „Ex“ seiner neuen Freundin am 15. Oktober 2019 auf dem Kauflandparkplatz an der Hansestraße aufgelauert, ihn am Hals gewürgt und beleidigt habe. Auch eine Bedrohung soll er wütend ausgestoßen haben: dass er ihn umbringen werde, wenn er ihn das nächste Mal sehe. Schon früher habe er ihn übel beschimpft – aber der körperliche Angriff sei nun „zu viel gewesen“, klagte der Geschädigte – deshalb habe er den Vorfall zur Anzeige gebracht. „Ich hatte einfach die Schnauze voll.“

Von Detlef Scherle