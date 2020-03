Piepe soll Letteranern erhalten bleiben

Lette. Ein Bierchen mit Freunden in uriger Atmosphäre trinken und gutbürgerliches Essen an lauen Sommerabenden draußen im Biergarten genießen – das ist schon bald bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Der Piepenprüörker in Lette, kurz Piepe genannt, stellt den Betrieb im Mai nächsten Jahres ein. Die Küche bleibt bereits ab dem 21. März dieses Jahres kalt, wie die beiden Gastwirtinnen Ana Gajic und Sanja Miletic sowie Werner und Gerburgis Brosthaus als Vermieter in einer gemeinsamen Erklärung informieren. Dennoch wollen sie die Piepe nicht aufgeben.

Von Florian Schütte