Gegen 12.45 Uhr befuhr sie die Bruchstraße in Richtung Lette, als die Frau etwa auf Höhe des Quarzwerkes erst rechts von der Straße abzukommen drohte, dann das Lenkrad in die entgegengesetzte Richtung riss und sich auf dem Feld links der Straße mehrfach überschlug, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die schwer verletzte Dülmenerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Münster geflogen, die Straße blieb für rund 1,5 Stunden gesperrt.