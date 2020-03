„Wir warten mit Rücksicht auf die aktuelle Entwicklung im Kreis Coesfeld und die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums zum Umgang mit dem Corona-Virus ab und werden zu gegebener Zeit einen Ersatztermin festlegen“, teilte Bürgermeister Heinz Öhmann mit. Beim Stadtempfang treffen sich regelmäßig 200 bis 300 Menschen, die vielerlei berufliche und private Kontakte haben: In Firmen und Vereinen, in Schulen und Behörden sowie in den Nachbarschaften. „Unser Stadtempfang soll ja gerade direkte Begegnungen und persönlichen Austausch fördern und das Miteinander stärken. Es gilt aber auch, das mögliche Risiko der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern oder zumindest zu verringern. Nach Abwägung halten wir es aus Gründen der Vorsicht zum jetzigen Zeitpunkt für angebracht, den Stadtempfang abzusagen“, sagte Öhmann: „Wir möchten die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums beherzigen und verantwortungsvoll auch mit unserer Rolle als Gastgeber umgehen“. Die Stadt bittet insbesondere die Preisträger der diesjährigen Ehrenamtspreise um Verständnis: Ein Ersatztermin wird rechtzeitig angekündigt. Der Stadtempfang mit der Verleihung der Ehrenamtspreise findet traditionell am Montag nach dem 12. März, dem Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte, in der Coesfelder Bürgerhalle statt.

Auch den Sport beeinflusst Corona: Die steigenden Fallzahlen und das Risiko, sich bei Großveranstaltungen zu infizieren, veranlassen die SG Coesfeld, ihren beliebten Sportlerball zu verschieben. „Wir können es derzeit nicht verantworten, die Veranstaltung mit rund 800 Teilnehmern ungeachtet aller Warnungen und Empfehlungen durchzuführen. Die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste ist uns zu wichtig, als dass wir vermeidbare Risiken eingehen“, so Vorsitzender Wolfgang Bodem gegenüber der AZ. Die Eintrittskarten behalten für einen späteren Ersatztermin Gültigkeit, können aber auch in der SG-Geschäftsstelle 2 02541 / 980666 zurückgegeben werden.