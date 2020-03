Neuer BMW 118i im Test: Mit Sicherheit ein großes Abenteuer

Dieser Fahrspaß wird auch deutlich bei einer Probefahrt mit dem neuen BMW 118i aus der 1er-Reihe, der freundlicherweise vom Autohaus AHAG Coesfeld zur Verfügung gestellt wurde.

Der 118i ist ein kleines Raumwunder. Auf verhältnismäßig wenig Platz haben die Bauer viel technische Finesse zusammengefasst. Besonderer Service im Cockpit ist das große Menü, über das sich verschiedene Dinge wie Navigation, Musik und die Aufladung des eigenen Handys per Bluetooth bzw. Induktion steuern lassen.

Echt Spaß macht die „Kommunikation“ mit dem Auto. Über das Stichwort „Hallo BMW“ kann ich die Spracherkennung – ähnlich wie bei „Ok Google“ auf dem Handy – aktivieren. Im Anschluss kann das Auto auf verschiedene Wünsche eingehen, so zum Beispiel „Mir ist kalt“, „Mir ist warm“, „Wie wird das Wetter in Coesfeld?“ oder auch „Fahre mich zur Rekener Straße 126 in Coesfeld“. Innerhalb sehr kurzer Zeit reguliert der 118i die Temperatur, plaudert über die Wetteraussichten oder startet die Navigation zum gewünschten Ziel. Diese Funktion steigert wirklich – getreu des Mottos – die Freude am Fahren. Und ich spare mir schlicht und einfach den Zeitaufwand, den ich sonst zum Beispiel durch die Eingabe eines Navigationszieles gehabt hätte.

Der 118i ermöglicht durch ein Schiebedach einen zusätzlichen Lichteinfall, im kommenden Frühling kann das Dach natürlich auch nach Belieben geöffnet oder auf Kipp gestellt werden. Allgemein fällt mir auf, dass bei diesem BMW-Modell immer das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden wird. Dafür, dass es sich um ein verhältnismäßig kleineres BMW-Modell handelt, verfügt der Flitzer über einen geräumigen Kofferraum und ausreichend Beinfreiheit. Sehr angenehm sind auch Dinge wie Lenkradheizung und Sitzheizung (Erinnerung: Einfach nur „Mir ist kalt“ sagen) – besonders derzeit beim ungemütlichen Spätwinterwetter. Für zusätzliche Sicherheit beim Rückwärtsfahren sorgt die Heck-Kamera mit einer sehr guten Auflösung.

Neben der hoch anspruchsvollen technischen Ausstattung glänzt allerdings auch dieser BMW mit Finessen, die das Leben einfach schöner machen. In der Dunkelheit fallen zum Beispiel die Leuchtstreifen im Cockpit ins Auge, die über das Menü gedimmt und in andere Farben abgeändert werden können. Erleichterung bringt auch das „Keyless Go“. Ich brauche einfach nur den Autoschlüssel in der Hosentasche zu haben. Beim Annähern an den 118i öffnet sich das Auto automatisch, beim Entfernen verriegelt sich das Auto. Drinnen benötige ich auch keinen Schlüssel, um den Motor zu starten.

Fazit: Wer einmal einen BMW wie den 118i gefahren hat, will ihn gar nicht mehr abgeben. Dieses Modell vermittelt wie alle BMWs einen ganz besonderen Fahrspaß und eine Lebensfreude, die in dieser Form nur der bayrische Hersteller bieten kann. Also auf zu AHAG und eine Probefahrt vereinbaren!