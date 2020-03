Damit Senioren lange fit bleiben

An diesem neuen Standort, der mit dem Aktionstag offiziell in Betrieb genommen wird, bietet DJK künftig vor allem die Indoor-Cycling-Kurse an, die derzeit ins Tennisheim ausgelagert sind. Aber auch weitere Kurse werden hier stattfinden.

Das Treten auf dem Standfahrrad ist auch ein Angebot, das die Senioren am Aktionstag ausprobieren können. „Individuell angepasst und zu gemäßigter Musik“, betont Martina Brockmeier (DJK). Auch einen Workshop zur Sturzprophylaxe gibt es, für die das erwähnte Training auf der Vibrationsplatte eine gute Methode sein kann. „Das ist ein tolles Trainingsgerät für Senioren“, schwärmt Andrea Averesch.

Weil es das Ziel fast aller Senioren ist, lange selbstbestimmt zu Hause zu leben, ist der Alltags-Fitness-Test ein beliebter Gradmesser. „Über 50 Tests haben wir letztes Mal gemacht und trotzdem konnten nicht alle dran kommen“, so Ulla Peters-Stahl. Unterhaltsam wird es mit Theatermacher Erpho Bell – mitmachen ist angesagt, wie bei allen Angeboten. Zu den Kooperationspartnern gehören neben der Cronen-Apotheke die Hauswärts GmbH, die einen Vortrag zur Pflege anbietet, und das Senioren-Netzwerk, das für Kaffee und Kuchen sorgt. Finanziert wird der Tag mit Fördermitteln aus dem Landesprogramm „Bewegt gesund bleiben in NRW!“