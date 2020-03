„Wir hatten noch weitere Objekte in der näheren Auswahl. Aber die Größe und die Lage zur Innenstadt sprachen eindeutig für diese Lösung“, begründet Vorsitzender Evers laut Pressebericht die Entscheidung, die auch große Rückendeckung des Stiftungsrates erfahren hat. Kleinere Umbau- beziehungsweise Renovierungsmaßnahmen sowie Einrichtungsinvestitionen stehen jetzt noch an, für die bereits Rückstellungen gebildet worden waren. Denn der Plan, eine Geschäftsstelle für die Bürgerstiftung einzurichten, stand schon seit einiger Zeit auf der Agenda.

Der Vorstand freut sich über die Eröffnung in wenigen Wochen, so der Bericht. „Was wir an Eigenleistung erbringen können, werden wir leisten“, meint tatkräftig Edwin Kraft.