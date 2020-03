„Letzte Chance“ für 21-Jährigen

Coesfeld. Gerade mal 21 Jahre alt ist der Angeklagte und hat bereits zahlreiche Vorstrafen. Auch eine Jugendstrafe hat er im Gefängnis abgesessen. Nur zwei Tage nach seiner Entlassung aus der Haft im Juni 2019 ist er erneut straffällig geworden. Der Beschuldigte hat unter falschem Namen ein Abonnement für 165 Euro im Internet abgeschlossen. Einige Wochen später hat er ein Kleinkraftrad an einem Hintereingang der Christophorus-Kliniken und ein nicht gesichertes Pedelec am Bahnhof in Coesfeld gestohlen.

Von Manuela Reher