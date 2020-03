Corona: Auch Frühlingsfest vorsichtshalber abgesagt

Der gestrige Erlass des Landesgesundheitsministeriums ist allerdings eindeutig: Großveranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Teilnehmern müssen abgesagt werden. Diese Maßnahme dient dem Schutz vor weiteren Ansteckungen mit dem Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus).

Der Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner bedauert dies sehr. Das Team hat in einigen Sitzungen – ob mit Händlern, Gastronomen oder auch Straßensprechern – viele neue Ideen und Ansätze für das diesjährige Fest auf den Weg gebracht. So sollten zum Beispiel sogenannte „Seed-Balls“, also bienenfreundliche Samenkugeln, von den Händlern an die zahlreichen Besucher der Innenstadt verteilt werden. „Unter diesen Umständen werden nun die Seed-Balls über den alltäglichen Einkauf in unseren teilnehmenden Geschäften verteilt“, so Stefanie Borgert, Geschäftsführerin von Coesfeld & Partner. „Etwas traurig sind wir schon, da wir viel Zeit in das Fest investiert haben, um einige Wünsche und Ideen unserer Händler umzusetzen. So wären die Süring- und die Kupferstraße wieder mehr integriert worden. Aber die Gesundheit unserer Besucher geht unter diesen Umständen natürlich vor“, führt Borgert die aktuelle Situation weiter aus.

In der Koordinierungsgruppe im Rathaus werden zurzeit alle Veranstaltungen auf ihre Durchführbarkeit hin überprüft. Dabei spielt die Anzahl der erwarteten Teilnehmer eine Rolle, ebenso die Örtlichkeit und, ob die Veranstaltung stattfinden muss oder verschoben werden könnte. Vor diesem Hintergrund finden die Wochenmärkte weiter statt, auch, weil sie der Grundversorgung dienen.