Bürgernähe soll Markenzeichen bleiben

Eberhard Ernsting (79), der einstimmig als Vorsitzender von Pro Coesfeld wiedergewählt wird, stimmt die Mitglieder auf den Wahlkampf ein: „Pro Coesfeld ist in unserer geliebten Stadt die einzig wahrnehmbare Opposition“, hebt er hervor. Der SPD wirft er vor, „nur Anhängsel der CDU“ zu sein. Es gebe die CDU sozusagen zweimal: „mit einem schwarzen und einem roten Kleid“. Auch an den anderen politischen Akteuren, von denen ja zwei zusammen mit Pro Coesfeld und SPD Eliza Diekmann als Bürgermeisterkandidatin unterstützen, lässt er kein gutes Haar: „Die Grünen, die FDP und AfC sind zwar im Rat, aber als Opposition nicht wahrnehmbar.“

Ernsting kündigt an, den Oppositionsmodus nun zu verlassen und sich auf die „Zukunftsthemen“ zu konzentrieren, die Pro Coesfeld in der nächsten Wahlperiode nach vorne bringen will: „Bürgerschaftliches Engagement“ sieht er dabei als „zentrale Klammer über alle politischen Bereiche“. Pro Coesfeld will den Kulturstandort Coesfeld stärken, bezahlbaren und sozialen Wohnraum schaffen und unter dem Schlagwort „CCC CityConceptCoesfeld“ die Stadtentwicklung vorantreiben. „Wir werden dazu ein Projekt starten“, kündigt er an. „Markenzeichen“ von Pro Coesfeld, unterstreicht er, soll die Bürgernähe bleiben – „da unterscheiden wir uns deutlich von der CDU“.

Im Bericht aus der Fraktion beklagt deren Vorsitzender Günter Hallay, dass die Stadtverwaltung einmal mehr frühzeitige Bürgerbeteiligung bei bestimmten Bauprojekten abgebügelt habe: „Bürgerbeteiligung soll unzulässig sein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.“ Als ein Hauptproblem im Rathaus benennt er „zu wenig Personal“. Die Mitarbeiter der Verwaltung, betont er, machten unter den miesen Bedingungen aber „einen verdammt guten Job“: „Unsere Kritik richtet sich daher immer nur gegen den Verwaltungsvorstand.“ Bei den Vorstandswahlen, die abgesehen von einigen Enthaltungen allesamt einstimmig über die Bühne gehen, bestätigen die Mitglieder neben dem Vorsitzenden auch Schriftführer Hans-Theo Büker und die Beisitzer Günter Hallay und Nicole Dicke in ihren Ämtern. Neu als Beisitzerin wählen sie Patricia Vogel. Sie tritt in die Fußstapfen des ebenfalls aus Lette kommenden Paul Zumbült, der nicht erneut kandidiert. | Kommentar