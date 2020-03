In Dennis Averstegge und Stefan Völker – beide Notfallsanitäter beim DRK-Kreisverband Coesfeld – hat sie kompetente Ansprechpartner gefunden. Neue Kräfte werden stets gesucht, teilte Averstegge mit. Und das müssten nicht immer junge Menschen sein, sondern auch ältere, die sich beruflich neu orientieren möchten. Körperliche und geistige Fitness seien eine wichtige Voraussetzung, wenn man sich für die Ausbildung als Notfallsanitäter entscheide.

Das DRK war einer von insgesamt 24 Ansprechpartnern beim Tag der Gesundheitsberufe im BIZ in der Agentur für Arbeit, der diesmal angesichts der aktuellen Gefahr der Ausbreitung des Corona-Virus besonders in den Fokus gerückt worden ist. So musste jeder Besucher zunächst ein Formular mit seinen persönlichen Daten ausfüllen und abgeben. Die Daten werden vier Wochen lang aufbewahrt. Überall gab es Spender mit Desinfektionsmitteln.

Manche Aussteller der Messe hatten ohnehin – unabhängig von Corona – Demo-Material zum Thema Hygiene mitgebracht. Aus Coesfeld waren als Aussteller unter anderem die Liebfrauenschule sowie der Zahnärztering Coesfeld vertreten. Die Christophorus-Kliniken luden die Teilnehmer zu einer Simulation zum Älterwerden ein. Beeinträchtigungen des Gesichtssinns wurden zum Beispiel simuliert.

Die Besucher konnten geballte Information für Berufe im Gesundheitswesen mit nach Hause nehmen. Die künftige Schulabsolventin Sophia war mit ihrer Mutter eigens aus Borken angereist, um sich über das neue Berufsfeld „Pflegefachkraft“ zu informieren.

Wie Reinhard Sicking vom Caritas-Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit in Ahaus erläuterte, werden in diesem Jahr drei früher getrennte Ausbildungsgänge – Altenpfleger/in, Kinderkrankenpfleger/in und Krankenpfleger/in – zu einem Ausbildungsgang – Pflegefachkraft – zusammengefasst.

Fachvorträge zum Beispiel zum Thema Freiwilligendienste und Berufsausbildungsbeihilfe ergänzten den Infotag. Aber es gab auch viel Aktion. So waren Sabine Bahr und Birgit Nobis von der DRK-Rettungshundestaffel Recklinghausen mit ihren Vierbeinern Quala, Timmy, Bisou und Grina zu Gast. Sie inszenierten im BIZ eine Suchaktion, bei der die Hunde eine Person in den Räumen finden sollten.

Birgit Nobis erläuterte: „Die Hunde lernen, einen Menschen in einer Notsituation zu suchen und zu finden.“ Rettungshunde seien keine Mantrailer, die zunächst den individuellen Geruch eines bestimmten Menschen aufnehmen, um dann ganz gezielt nach diesem zu suchen.

Mechtild Thesing vom BIZ freute sich sehr darüber, dass es möglich geworden war, zwei der insgesamt 13 Rettungshundeführer aus Recklinghausen nach Coesfeld einzuladen.

Christina Liebing interessierte sich als angehende Notfallsanitäterin natürlich vor allem für das Innenleben des Schulungsrettungswagens vor dem BIZ.