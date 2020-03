Eltern sollen noch mehr entlastet werden

„Mit der Verringerung der Dynamisierung könnte man wenigstens mal ein Zeichen setzen“, fand Morbach-Hessel, die es noch lieber sehen würde, wenn in den oberen Einkommensgruppen weitere Stufen eingerichtet würden. „In Coesfeld sind die Plätze im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kreis ohnehin schon deutlich teurer“, klagte sie. Dass das Jugendamt darum bemüht ist, die Beitragsregelung sowohl mit dem Kreisjugendamt als auch mit der Stadt Dülmen weiter zu harmonisieren, machten Beigeordneter Dr. Thomas Robers und Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz deutlich – aber auch, dass sie die jetzige Einkommensstufenregelung ebenso wie die Dynamisierung um drei Prozent befürworten.

Zum Hintergrund: Die Reform des so genannten KiBiz (Kinderbildungsgesetz), die am 1. August in Kraft tritt, sieht zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuungsqualität und zur finanziellen Entlastung der Eltern vor. Vor allem wird zusätzlich zum letzten jetzt auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei. Um gerade Eltern mit geringen Einkommen zu entlasten, schlägt die Verwaltung vor, Beiträge überhaupt erst ab einem Jahreseinkommen von 24 000 Euro (bisher 18 000 Euro) zu erheben – wie es in Dülmen schon länger gilt. Damit würde die sehr differenzierte Elternbeitragstabelle in Coesfeld von 37 auf 34 Stufen reduziert. Um den großen Sprung zwischen der Stufe 1 (0 Euro) und der neuen 2 (früher 5) abzumildern, sollen – eine Besonderheit in Coesfeld – in den neuen Stufen 2 bis 4 prozentuale Absenkungen erfolgen. Bei der Ermäßigung für Geschwisterkinder sieht die neuen Satzung vor, die OGS zu berücksichtigen. Konkret: Sind mehr als ein Kind in Kita oder OGS, wird der geringere Betrag um 75 Prozent gekürzt. Auch diese Regelung entspricht derjenigen in Dülmen. Und schließlich soll die bisherige Verfahrensweise, dass die Elternbeiträge automatisch jedes Jahr um drei Prozent steigen, angepasst werden, wenn erste Erfahrungen mit dem neuen KiBiz vorliegen. Für das übernächste Kindergartenjahr sind daher grundlegende Änderungen angekündigt.

Für 2020/21 hatte die Verwaltung vorgeschlagen, die drei Prozent beizubehalten. Beigeordneter Robers wies darauf hin, dass das KiBiz ohnehin zahlreiche Verbesserungen für Eltern garantiere. Die Gesetzesreform belaste dagegen die Stadt mit rund einer Million Mehrausgaben, die nur zur Hälfte durch Landesmittel gedeckt würden. Ausdrücklich sprachen sich Norbert Hagemann (CDU), Hermann-Josef Vogt (SPD) und Johannes Hammans für eine Senkung auf 1,5 Prozent aus. Nicole Dicke (Pro Coesfeld) machte schließlich den Vorschlag, das Thema zu vertagen.