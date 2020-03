Absagen von Konzert bis Kleidermarkt

Coesfeld. Immer mehr Veranstaltungabsagen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus erreichen die Redaktion unserer Zeitung. Unter anderem hat sich die Pfarrgemeinde Anna Katharina entschlossen, ihre großen Veranstaltungen ausfallen zu lassen. Aber auch andere lassen Vorsicht walten. Hier ein Überblick in zeitlicher Reihenfolge: 0 Erzählsalon: Der am Sonntag (15. 3.) in der Familienbildungsstätte geplante Erzählsalon zum Thema „Als der Krieg zu Ende war“ findet nicht statt. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben. 0 Konzert Theater: Im Konzert Theater bleiben am Sonntag (15. 3.) die Scheinwerfer aus. Das Ensemble der „Musikalischen Komödie Leipzig“ hat das Gastspiel „On the town“ abgesagt. Bereits erworbene Tickets können in der jeweiligen Vorverkaufsstelle abgegeben werden, informiert das Konzert Theater. Der Ticketpreis wird erstattet. 0 Joyful Singers: Das Konzert der Joyful Singers am Sonntag (15. 3.) fällt aus. „Wir möchten verantwortungsvoll mit unserer Rolle als Gastgeber umgehen und deshalb keine Risiken eingehen“, schreibt der Chor. Einen Ersatztermin will er rechtzeitig bekannt geben und weist schon mal auf seinen Auftritt am 18. April im Rahmen von Nightgroove in der Lambertikirche hin. Ob aber Nightgroove überhaupt stattfinden kann, ist offen. 0 Konzert „Windkraft“ und Quiznight: Die Evangelische Kirchengemeinde teilt mit, dass sie „verantwortlich und besonnen“ handeln möchte und sagt deshalb vorerst bis zum 5. April sämtliche teilnahmeoffenen Veranstaltungen ab – abgesehen von Gottesdiensten und kirchlichem Unterricht. Daher erklingt auch das Konzert „Windkraft“ am Sonntag (15. 3.) nicht und die für heute angesetzte Quiznight fällt aus, ebenso alle offenen gemeindlichen Veranstaltungen im Bereich der Arbeit mit Kindern, Erwachsenen und Senioren. 0 Musikalische Nacht: Die so beliebte Musikalische Nacht der Anna-Katharina-Gemeinde wird am 21. März nicht stattfinden. Als neuer Termin ist der 26. September vorgesehen. Die bereits verkauften Eintrittskarten können entweder verlustfrei zurückgegeben werden, oder für das Konzert im September genutzt werden, teilt die Gemeinde mit. 0 Kinder-Kleidermarkt in Lette: Der für den 21. März in Lette geplante Sommer-Kinderkleidermarkt ist ersatzlos gestrichen. Der nächste Kinder-Kleidermarkt – dann für Herbst-/Wintermode – ist für den 26. September geplant. 0 Frühlingsmarkt: Die Kinderhilfe Tschernobyl sagt den Frühlingsmarkt am 22. März ab. Einen Nachholtermin wird es nicht geben. Zwar breche damit auch ein erheblicher Baustein der Finanzierung der Aktivitäten weg, so Sprecher Thomas Bücking, aber auf die Durchführung der Erholungsfreizeit für die Kinder im Sommer habe dies aktuell noch keinen Einfluss, da die Finanzierung für das laufende Jahr immer schon am Ende des Vorjahres stehen müsse. Für das kommende Jahr gelte es im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 aktiv an der Sicherung der Finanzierung für 2021 zu arbeiten, wozu dann der Herbstmarkt am 8. November 2020 beitragen solle. 0 Kleidermarkt in Anna Katharina: Der für den 28. März angekündigte Kleidermarkt findet nicht statt.

Von Allgemeine Zeitung