Radfahrer wünschen sich „möglichst autofreie Innenstadt“

Schmitz wies darauf hin, dass die Stadt Coesfeld noch in diesem Jahr ein Mobilitätskonzept aufstellen wolle, in dem es darum geht, alle Bereiche des Verkehrs besser miteinander zu verknüpfen. Künftige Radwege sollen möglichst drei Meter breit sein, um Begegnungsverkehr und Überholen gefahrlos zu ermöglichen. Zudem gebe es heute immer mehr Fahrradanhänger und Lastenräder, die mehr Platz benötigten. Dafür, so Schmitz, müsse der Straßenraum neu aufgeteilt werden – zugunsten von Fußgängern und Radfahrern. Auch die Zahl der Parkplätze, erläuterte er, müsse dafür reduziert werden, denn der Straßenraum sei endlich. Zum Schluss zeigte er noch Bilder vom neu geplanten Bahnhof mit einem Fahrradparkhaus, in dem rund 350 Räder sicher und trocken abgestellt werden können.

„Hauptsache parken, war gestern!“ Dieses Motto des diesjährigen Fahrradkongresses der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und Fahrradfreundlicher Städte NRW (AGFS), der auch die Stadt Coesfeld angehört, griff Peter Wolter (ADFC Münsterland) auf. 90 Prozent der Autos, hob er hervor, stünden 23 Stunden am Tag im öffentlichen Raum und dort allen im Wege. Durch diese Sichtbehinderung komme es häufig zu Konflikten und Unfällen. „Wer nachhaltigen und möglichst unfallfreien Straßenverkehr wünscht, der kommt an mehr und besserer Infrastruktur für Fußgänger und Fahrradfahrer nicht mehr vorbei“, erklärte er. Auch wenn heute schon 30 Prozent der Coesfelder vorbildlich mit der Leeze unterwegs sind, so sei da „noch viel Luft nach oben“. 50 Prozent seien bei guter Planung und politischem Willen möglich. Doch wo kein Angebot sei, entstehe auch keine Nachfrage, nennt er einen der Hauptgründe, warum viele Leute doch lieber mit dem Auto fahren, als sich in den Sattel zu schwingen.

An Geld, so Wolter, scheitere es heute nicht mehr, denn nach den Beschlüssen des Klimakabinetts stehen bis 2023 900 Millionen Euro neben den vorhandenen 559 Millionen Euro zusätzlich für Fahrradinfrastruktur zur Verfügung. Geld, das direkt abgerufen werden kann.

Zum Schluss war man sich einig, als ADFC mehr Präsenz zu zeigen zu wollen. So will die Ortsgruppe am Sonntag (29. 3.) beim Pedelectag der Stadt Coesfeld mit einem Infostand dabei sein.