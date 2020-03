Immer öfter Wohnung und Arbeit

61 Asylbewerber waren Coesfeld 2018 zugewiesen worden, 2019 waren es sogar 93 Personen. Allein bis März 2019 kamen 33 Menschen, in diesem Jahr sind es dagegen bislang lediglich zwei. Leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind aktuell 170 Personen. Erfreulich ist aber, so Witte, dass im vergangenen Jahr 24 Menschen eine Arbeit aufgenommen haben – und zwar in Beschäftigungsverhältnissen, die sie leistungsunabhängig machen.

Auch die Situation in den städtischen Unterkünften habe sich deutlich entspannt, so Witte. Immer häufiger finden Betroffene auf dem freien Wohnungsmarkt oder mit Hilfe der Wohnbau- und Siedlungsgenossenschaft eine Wohnung. „Wir haben aktuell 109 freie Plätze“, rechnete Witte dem zuständigen Fachausschuss vor. Nachdem eine Familie aus einer städtischen Wohnung am Großen Esch in Lette nun in eine neue Bleibe zieht, soll die betreffende Wohnung, in der zeitweise zwei Großfamilien lebten, aufgegeben werden. „Grundsätzlich halten wir aber eine Reserve vor“, so Witte. Schnell könne sich die aktuelle Situation wieder ändern.

245 Personen leben derzeit noch in städtischen Unterkünften. Im März vergangenen Jahres waren es noch 294. Theo Witte berichtete auch über die Verwendung von Mitteln aus der Integrationspauschale des Bundes. Beim DRK-Kreisverband (Fachstelle Integration) wird eine Stelle aufgestockt, bei der Volkshochschule eine halbe Stelle zur gezielten Förderung von Flüchtlingen eingerichtet. Geld fließt außerdem in Sprachkurse an Grundschulen und zusätzliche Projekte der Jugendförderung. Mit dem Projekt „Arbeiten in Deutschland“ sollen Migranten noch besser auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden.