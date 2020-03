Gastspiel vor „Corona-Revoluzzern“

„ONKeL fISch“ nennt sich das aus Radio und Fernsehen bekannte Satire-Duo, das genauso verrückt ist wie die Schreibweise des Namens. Im Programm „Populisten haften für ihre Kinder“ entlarven sie scharfzüngig und mit hochintelligentem Biss den bedrohlichen Aufmarsch der Rechten als in erster Linie lächerlich. Dabei finden Engels und Riedinger herrlich schräge Vergleiche, die die Bewegungsfanatiker in einem vor Energie sprudelnden Comedy-Spektakel auf die Bühne bringen.

Los geht es mit dem Koch-Duo Tim Mälzer und Christian Rach durch ein entlarvendes Populisten-Menu – die Sachsen kippen über alles braune Soße, Griechen, Ungarn, Polen leiden an Migrationsintoleranz. Frutti di Mare in Italien – Pustekuchen, „die Fünf-Sterne-Bewegung lässt nichts Lebendiges aus dem Mittelmeer mehr ins Land“.

Als roter Faden zieht sich die Frage durchs Programm, wie man solchen Leuten gegenüber auftreten soll – reden oder kämpfen? Dazu ist erst mal zu klären, wer die überhaupt sind und was sie wollen. Auf jeden Fall wollen die „Dawimadonosadüs“ (Das wird man doch wohl mal sagen dürfen.) irgendwas mit früher, als alles besser war. Aber welches Früher? „Das Dritte Reich – neeein!!! Weimarer Republik – neeein!!!“ So schreien „ONKeL fISch“ sich zurück bis zu den Neandertalern, ohne die bessere Zeit zu finden. Und rechnen runter, dass das Volk der AFD in einen Volkswagen passt. „Wenn Nazi-Deutschland ein Vogelschiss im Verlauf der Geschichte war, dann ist das AFD-Volk ein Pantoffeltierchenschiss.“ Also am besten „auf die Kacke hauen“.

Ob alternative Hitparade („Völlig losgelöst vom Rest der Erde lebt der Reichsbürger“), die Kommentierung der Startschwierigkeiten der Regierung nach der letzten Wahl durch Meuthen und Gauland, „wie die zwei alten Säcke der Muppet Show“, oder die Fernsehserie „Populisten suchen ein Zuhause“ mit dem „Golden Naiver oder besser Doofermann“ Ronny – Engels und Riedinger scheuen sich nicht, sich in ihrer vor Energie strotzenden Show auch mal zum Affen zu machen. Ihr Rezept gegen die Populisten: den eigenen Ängsten zu misstrauen und „sich das Hirn nicht mit brauner Soße zukleistern zu lassen“. Und als nachdenkenswerte Zugabe ein Lied zum Thema „Schweigende Mehrheit“ – „Wir kennen uns aus und wir halten uns raus“ – dem ist nichts hinzuzufügen!