Erster Corona-Fall in Coesfeld: Mann infiziert sich in Österreich

Coesfeld (ds). Den ersten Corona-Fall in Coesfeld meldete das Gesundheitsamt am Freitag: Ein Mann mittleren Alters habe sich mit dem Virus infiziert, allerdings nicht in der Kreisstadt, sondern im Skiurlaub in Österreich, bestätigte Kreis-Sprecher Christoph Hüsing gestern Informationen der Allgemeinen Zeitung. Der Mann hatte nach der Rückkehr aus dem Nachbarland, das noch nicht zu den Risikogebieten gehört, Symptome der Erkrankung gezeigt und meldete sich daraufhin bei seinem Hausarzt. Der ordnete den Corona-Test an, der den Verdacht auf Covid 19 bestätigte. „Die Krankheit verläuft bei dem Mann relativ mild“, so Hüsing. Deshalb musste er nicht ins Krankenhaus, sondern kann sich zu Hause auskurieren. Die Ordnungsbehörden ordneten für ihn häusliche Quarantäne bis zum 20. März an, damit er keine anderen Personen anstecken kann. Diese gilt auch für zwei Personen, zu denen er näheren Kontakt hatte, die aber noch keine Krankheitssymptome zeigen.

Von Detlef Scherle