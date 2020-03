115 000 Euro für gute Betreuung

Welche der insgesamt 20 Kindertageseinrichtungen in Coesfeld und Lette in den Genuss des warmen Regens kommen sollen, haben Vertreter der Verwaltung und des Jugendausschusses intensiv mit den Trägern der Einrichtungen an einem Runden Tisch besprochen. Auch bisher gab es Einrichtungen, die als plusKita oder Sprachfördereinrichtung geführt wurden, aber das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz), das im August in Kraft treten wird, sorgt dafür, dass die Karten noch mal neu gemischt werden.

Ziel ist es grundsätzlich, solche Einrichtungen zu stärken, in denen besonders viele Jungen und Mädchen sind, die sprachlich gefördert oder auf andere Weise unterstützt werden müssen. Auch die Verteilung der Kitas übers Stadtgebiet spielt eine Rolle. 115 000 Euro vom Land darf die Stadt im nächsten Kita-Jahr verteilen und möchte die finanzielle Unterstützung so breit streuen wie möglich.

Sprachfördereinrichtungen sollen mittelfristig abge

schafft werden, mit einer Ausnahmeregelung dürfen die bestehenden aber noch bis 2025 weitergeführt werden. Sie bekommen je 5000 Euro: Arche, Maria Frieden, Liebfrauen, Lamberti und DRK-Kita am Buesweg.

Weil die Verantwortlichen auch in der Interims-Einrichtung des DRK an der Osterwicker Straße und der Interims-Kita der Stiftung Haus Hall an der Grimpingstraße viele Kinder wissen, in deren Familien nicht vorrangig Deutsch gesprochen wird, erhalten diese beiden Einrichtungen aus städtischen Mitteln jeweils 5000 Euro.