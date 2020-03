Jugendliche brechen Imbiss auf

Coesfeld. Vier Jugendliche und ein Kind im Alter von 13 bis 15 Jahren aus Dortmund brachen in der Nacht zu Samstag in einen Imbiss in der Coesfelder Innenstadt ein. Aufmerksame Anwohner informierten gegen 1.10 Uhr die Polizei über den Einbruch. Sie waren durch das Klirren der Scheibe aufmerksam geworden und sahen die Fünf am Tatort. Polizisten konnten einen 15-jährigen Dortmunder auf der Flucht vorläufig festnehmen. Drei weitere kehrten freiwillig zurück und stellten sich den Einsatzkräften. Ein Jugendlicher konnte flüchten. Die Jugendlichen und das Kind wurden ihren Eltern beziehungsweise dem Bereitschaftsdienst des Jugendamtes übergeben. Nachdem die Feuerwehr Coesfeld die Tür zum Imbiss geöffnet hatte, konnte die Tatortaufnahme erfolgen. Das Technische Hilfswerk (THW) Coesfeld kümmerte sich um eine Notverglasung der eingeschlagenen Scheibe.

Von Allgemeine Zeitung