Coesfeld. In St. Lamberti finden ab sofort bis Palmsonntag (5. 4.) außerhalb der regulären Heiligen Messen keine weiteren Gottesdienste oder Veranstaltungen in den Kirchen und Pfarrheimen statt. Der aktuelle Gottesdienstplan kann unter www.lamberti-coe.de eingesehen werden. In Anna Katharina finden ab sofort bis Ende April ebenfalls nur noch die gewohnten Gottesdienste statt. Auch die Gemeindefahrt „Glauben sehen“ (19. 3.) fällt aus.