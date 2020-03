Schulen ab Montag geschlossen

Coesfeld (ct). Ab Montag (16. 3.) bis zum Beginn der Osterferien am 6. April ruht der Unterricht in allen Schulen in NRW. Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag (17. 3.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Die Einzelheiten regelt die Schulleitung. Für die Zeit des Unterrichtsausfalls soll zudem ein Not-Betreuungsangebot in den Schulen vorbereitet werden für Kinder, deren Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen, insbesondere im Gesundheitswesen, arbeiten. Weitere aktuelle Informationen veröffentlicht die Koordinierungsgruppe der Stadt Coesfeld voraussichtlich am Sonntagnachmittag.

Von Allgemeine Zeitung