„Für die medizinischen Fragen ist das Gesundheitsamt des Kreises zuständig“, informiert Bürgermeister Heinz Öhmann. „Unser Ordnungsamt wird tätig, wo es hier in Coesfeld Infizierte oder Kontaktpersonen gibt, die in häusliche Quarantäne geschickt werden.“ Aktuelle Informationen des Kreisgesundheitsamtes bestätigen eine erkrankte Person und zwei Kontaktpersonen in der Kreisstadt.

In der Stadtverwaltung ist unter Leitung des Bürgermeisters eine Koordinierungsgruppe eingerichtet worden, die mit dem Krisenstab des Kreises und dem Gesundheitsamt in engem Kontakt steh, wie die Stadt mitteilt.

Was ist mit geplanten Veranstaltungen? – „Nach der Allgemeinverfügung, die im Kreis Coesfeld gilt, haben der Kreis Coesfeld und seine Kommunen grundsätzlich alle eigenen Veranstaltungen zunächst bis Ende April 2020 abgesagt“, informiert Bürgermeister Heinz Öhmann. Er sagt „Wir stellen fest, dass auch andere Veranstalter dieser Linie folgen und geplante Konzerte, Vorstellungen und Versammlungen von sich aus absagen. Das, was die Bundeskanzlerin vorgegeben hat, wird weitgehend umsichtig und verantwortungsvoll umgesetzt.“

Bewusst nicht abgesagt wurde bisher der Coesfelder Wochenmarkt, denn er diene der Grundversorgung der Menschen. Dort sei es möglich, längere direkte Kontakte zu vermeiden und Sicherheitsabstände einzuhalten. Der Wochenmarkt findet zudem unter offenem Himmel statt.

Ob Bürgerversammlungen und Bürger-Informationsveranstaltungen wie bisher geplant stattfinden können, wird nach Auskunft von Stadtbaurat Thomas Backes jeweils kurzfristig entschieden.

Bürgermeister Heinz Öhmann betonte: „Wir möchten noch einmal intensiv dafür werben, die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen zu berücksichtigen: Regelmäßiges gründliches Händewaschen schützt gesunde Menschen zuverlässig vor Infektionen.“ Er ergänzt: „Für unsere städtischen Gebäude haben wir Hinweise an den Eingangstüren aufgehängt. Das Rathaus, die Stadtbücherei und die Volkshochschule bleiben erst einmal weiter offen. Wer sich allerdings krank fühlt, sollte von sich aus Kontakte auf das unbedingt Notwendige beschränken. Nur so können wir die Ausbreitung von Corona wirkungsvoll verzögern.“ Die Stadt Coesfeld hat auch Verantwortung für ihre Mitarbeitenden. „Zum Schutz unserer Belegschaft und der Besucher verzichten wir auf Händeschütteln zur Begrüßung. Die Mitarbeitenden sind gebeten, auf besondere Hygiene zu achten. An den Haupteingängen wurden Desinfektionsgeräte aufgehängt“, teilte Personalleiter Klaus Volmer mit: „Wir appellieren an erkrankte Kollegen, nicht mehr zum Dienst zu kommen.“

Information der Öffentlichkeit kommt in diesen Tagen eine besondere Bedeutung zu. Auf der Website coesfeld.de finden sich deshalb neben den allgemein geltenden Empfehlungen auch Hinweise zu geplanten oder abgesagten Veranstaltungen.