Ab jetzt findet Schule zu Hause statt

Grundsätzlich ist sie entspannt angesichts der besonderen Situation - wie auch alle anderen Schulleiter und Schulleiterinnen, die wir am Montag per Telefon erreichen. Schon am Freitag haben die Lehrkräfte den Kindern Material mitgegeben. „Jetzt prüfen wir, ob es zusätzlich möglich ist, einen E-Mail-Verteiler einzurichten,“ so Ellerbrock.

Auch die Maria-Frieden-Schüler haben ihre Bücher und Arbeitsmaterialien in den vergangenen Tagen mitgenommen. „Bis zu den Osterferien haben sie gut zu tun“, sagt Schulleiter Benedikt Wachsmann, bei dem sich am Montagmorgen etwa ein Dutzend Kinder eingestellt hat. Er geht davon aus, dass nur eine sehr kleine Gruppe übrig bleibt, wenn ab Mittwoch nur noch der Nachwuchs von Eltern in Schlüsselträgerpositionen in die Schule kommen darf. „Dafür haben wir Pläne entwickelt“, sagt Wachsmann. Die Schulleitung sei die gesamte Zeit über ansprechbar - per Mail, Telefon und persönlich. Wie schwierig die Betreuungssituation für viele Familien ist, hat Wachsman im Blick: „Mir tun die Eltern leid“, sagt er.

Betreuung ist am St.-Pius-Gymnasium nicht die zentrale Frage. Vor allem geht es darum, für die Jugendlichen eine Lernsituation zu schaffen, die von zu Hause aus abrufbar ist. „Der Schulträger hat gleich reagiert und die Schulbistumsplattform erweitert“, berichtet Schulleiter Dr. Norbert Just. Schon jetzt ist auf der Plattform die komplette Schule abgebildet, nach Klassen können die Schüler Materialien nutzen und an Aufgaben arbeiten, miteinander und mit Lehrern kommunizieren. Schade findet der Schulleiter die Konsequenzen für die Abiturienten. Nicht wegen der Prüfungsvorbereitung, denn sie seien jetzt bereits in der Wiederholungsphase. „Aber sie haben sich nicht ordnungsgemäß und mit den üblichen Ritualen von ihrer Schulzeit verabschieden können, sondern sind am Freitag einfach so nach Hause gegangen. Das tut mir leid, denn die Schule war ein wichtiger Abschnitt in ihrem Leben.“

Über eine solche digitale Infrastruktur wie das Pius verfügt die Theodor-Heuss-Realschule noch nicht. „Wir haben den Schülern gesagt, dass sie alles mitnehmen sollen, was sie zum Arbeiten zu Hause benötigen“, berichtet Schulleiterin Astrid David. Kein einziger Jugendlicher ist Montag in der Schule. Jeder Klassenlehrer bleibt aber für seine Schüler ansprechbar und wird auch das Material der Kollegen, die in der Klasse unterrichten, per Mail oder Telefon weitergeben. „Wir werden den Schülern die Aufgaben so stellen, dass sie die Zeit sinnvoll nutzen können“, kündigt David an. Und sieht in der Krise sogar eine Chance: „Die Schüler können hier Strategien zum eigenverantwortlichen Lernen entwickeln. Daran können sie auch wachsen.“