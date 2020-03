Kita-Eltern zeigen viel Verständnis

oesfeld (ude). In den vier Kindertageseinrichtungen der Gemeinde St. Lamberti spielen am Montag nur einige kleine Jungen und Mädchen. „Wir haben schon am Samstag alle Eltern angerufen und persönlich mit ihnen gesprochen“, berichtet Verbundleiterin Waltraud Ekrod. Die Eltern hätten viel Verständnis gezeigt und seien sehr kooperativ. Eine bestimmte Anzahl von Mitarbeiterinnen sei künftig vor Ort, um die Kleinen zu betreuen, deren Eltern in der so genannten „kritischen Infrastruktur“ arbeiten. Die Kinder in einem Gebäude zusammenzufassen ist aber nicht gestattet, jedes Kind ist an seine Kita gebunden.

Von Ulrike Deusch