Alles abgesagt

0 Die SG Coesfeld 06 schließt bis 19. April ihre Geschäftsstelle. „Der Sportbetrieb ist ohnehin eingestellt, dazu wollen wir die persönlichen Kontakte herunterfahren und den Publikumsverkehr eingrenzen“, sagt Geschäftsführer Patrick Steinberg. Telefonisch bleibt die SG-Geschäftsstelle montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter Tel. 02541/980666 erreichbar.

0 Der Bürgerbus stellt ab Dienstag bis zum 17. April den Verkehr ein. Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer und das überwiegende Fahrgastklientel gehörten zum großen Teil zu der von dem Corona-Virus stark gefährdeten Personengruppe, heißt es.

0 Das DRK sagt Ersthelfer-Kurse für Führerscheinbewerber und Betriebshelfer bis zum 20. April ab.

0 Die DJK Eintracht Coesfeld-VBRS e. V. stellt bis zum Ende der Osterferien den Sport- und Spielbetrieb vollständig ein. Alle Sportangebote in allen Abteilungen werden eingestellt. Alle vereinseigenen Sportstätten sind geschlossen. Auch das Sport-und Gesundheitszentrum mobile hat den gesamten Sportbetrieb eingestellt. Die Praxis Braakhuis im mobile ist jedoch geöffnet. Die Geschäftsstelle in der Reiningmühle kann in dringenden Fällen von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr erreicht werden.

0 Brawl Concerts sagt das Members´ Meeting am Freitag (20.3.) ab. Brawl Concerts wirbt dafür, die Tickets zu behalten und so Bands und Veranstalter zu unterstützen.

0 Die Anna-Katharina-Gemeinde weist darauf hin, dass bis Ostern keine Gottesdienste stattfinden. Alle Veranstaltungen sind abgesagt. Das betrifft auch die Gemeindeversammlung am Mittwoch (18. 3.) in Stevede. Die Fahrt „Glauben sehen“ am 19. März entfällt, die Vorkasse wird zurückerstattet, oder kann für die nächste Fahrt eingesetzt werden. Der Betrag kann auch für die anfallenden Kosten gespendet werden. Auch die Bücherei bleibt geschlossen. Ausgeliehenen Bücher können online verlängert werden. Es fallen keine Mahngebühren an.

0 Frauen e.V. sagt den Kleiderrausch ab, der Samstag (21. 3.) stattfinden sollte. Der nächste Kleiderrausch ist am 31. Oktober geplant.

0 Die Veranstalter des Doppelkopfturniers zugunsten der Lebenshilfe im Haus Kalksbeck sagen den Abend am Donnerstag (19. 3.) ab.

0 Der „Mittagstisch Lambertiplatz“ bleibt ab Dienstag bis zum 19. April einschließlich geschlossen. Weitere Entscheidungen werden durch Aushang und über die Presse mitgeteilt.

0 Das Mentoring Coesfeld setzt alle Veranstaltungen, Austauschtreffen sowie den Unterricht der Mentoren in den Schulen bis nach den Osterferien aus.

0 Der Kirchenchor St. Johannes-Baptist Lette gibt bekannt, dass die Aufführung des Mozart-Requiems am 29. März nicht stattfinden wird. Karten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

0 Geschlossen bleiben: die AWO-Begegnungsstätte am Lambertiplatz 3 bis einschließlich Ostern, die Filiale der Sparda-Bank, die Sparkassen-Filiale in Lette (SB-Service bleibt), die Filiale der DAK Gesundheit, Kundencenter AOK Nordwest.