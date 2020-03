Coesfeld. „Die Situation ist dramatisch“, bringt Eva Jayatilaka von ABC Touristik die derzeitige Lage in ihrem Reisebüro in der Süringstraße auf den Punkt. „Unsere Kunden brauchen jetzt dringend Informationen“, sagt sie. „Das Telefon steht nicht mehr still.“

Angesichts der unterschiedlichen Reisebeschränkungen, die wegen der Corona-Krise verfügt worden seien, sei die Unsicherheit groß. In die Türkei dürften Deutsche zum Beispiel bis zum 17. April nicht reisen. „Jedes Land reagiert anders“, sagt Eva Jayatilaka. Sie und ihr Team arbeiten aktuell Stornierungen ab.

Das Virus COVID-19 verunsichere die Menschen weltweit. Die Touristikbranche habe sich auf die globale Verbreitung des Coronavirus eingestellt. „Viele deutsche Veranstalter bieten kostenlose Stornierungen für Reisen in der nahen Zukunft an“, teilt die Inhaberin des Reisebüros mit und fügt hinzu: „Neubuchungen gibt es zurzeit gar keine. Und wir wissen auch nicht, wie lange das Ganze anhält.“

Weder an Träume von einem Badeurlaub in der Karibik noch an eine Tour über die Weltmeere oder an einen kurzen Städteurlaub sei zurzeit zu denken. „Wir stehen in Kontakt mit unseren Reiseveranstaltern“, sagt Eva Jayatilaka. Aber selbst diese Verbindung sei aktuell schwierig, weil die Telefonleitungen schon komplett überlastet seien.

Inzwischen ist eine Flut von Kunden-Mails bei ABC Touristik eingetroffen. „Wir sind alle komplett überfordert“, sagt die Geschäftsfrau. Die Kunden würden nicht verärgert sein, sondern vielmehr verängstigt.

Inzwischen hat der große Reiseveranstalter TUI alle Reisen nach Spanien abgesagt.

Die Bundesregierung habe von Reisen in besonders stark vom Coronavirus betroffene Länder abgeraten. Jetzt gelte die Empfehlung für alle Auslandsreisen. Seit Montag sind auch die deutschen Grenzen weitgehend dicht. Die Bundesregierung rate wegen der Corona-Pandemie von allen nicht notwendigen Reisen ins Ausland ab. Das Risiko, dass die Reisenden ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, sei in vielen Destinationen derzeit hoch. Das weiß auch Eva Jayatilaka.

Annette Rabert, Inhaberin des alltours Reisecenters in der Schüppenstraße, und ihr Team sind ebenfalls im Dauerstress. Annette Rabert: „Unsere Leitungen brechen zusammen.“ Alle Mitarbeiter arbeiten aktuell unter Hochdruck. Noch dazu greifen bei den Inhabern von Reisebüros Existenzängste um sich. Eva Jayatilaka kommentiert: „Als Vermittler zwischen Kunden und Reiseveranstaltern sind wir ganz auf uns allein gestellt.“

Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts heißt es, es sei mit weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen des Luft- und Reiseverkehrs, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen. Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften würden teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung erfolgen. Davon seien derzeit zahlreiche Reisende in mehreren Ländern betroffen und an der Weiter- oder Rückreise gehindert.