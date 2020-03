Wasserverbrauch steigt deutlich an

Coesfeld (ds). Im Zuge der Corona-Krise ist der Wasserverbrauch in Coesfeld deutlich angestiegen. Wie die Stadtwerke Coesfeld auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilten, würden derzeit bis zu 2000 Kubikmeter am Tag mehr an kühlem Nass abgegeben als sonst. Wie Georg Wissen, Abteilungsleiter Wasserwerke, erklärte, sei das zweifellos auf die gestiegenen Anforderungen bei der persönlichen Hygiene zurückzuführen: „Die Leute waschen sich viel mehr als sonst die Hände.“ Der kontinuierliche Anstieg des Verbrauchs sei seit etwa zwei Wochen zu beobachten, als die Verhaltensregeln in den Medien mehr und mehr kommuniziert wurden. Engpässe beim Trinkwasser seien aufgrund dieses Mehrbedarfs nicht zu befürchten, versicherte er. So schlimm wie in heißen Sommern sei es nicht. Und vorzubeugen, bohren die Stadtwerke derzeit im Stadtwald einen neuen Brunnen.

Von Detlef Scherle