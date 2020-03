Der nächste heiße Sommer kann kommen

Er ist vor allem mit Blick auf heiße Sommer vonnöten. In den Jahren 2018 und 2019 stießen die Stadtwerke, die ihr Wasser – insgesamt rund dreieinhalb Milliarden Liter im Jahr – bekanntlich bis nach Legden, Rosendahl, Rorup, Billerbeck und Nottuln liefern, zeitweise an ihre Grenzen. „Da waren alle fünf Brunnen des Wasserwerks Coesfeld im Dauerbetrieb“, erinnert sich Meinker an die Trockenzeiten. Die Spitzen konnten nur durch Zulieferungen aus Lette abgefedert werden. Deshalb soll nun noch ein sechster Brunnen in Coesfeld Engpässe vermeiden helfen.

Nach Wasser bohren auf einem Berg – ist das nicht etwas merkwürdig? „Das geht schon in Ordnung“, lacht Geologe Dr. Rolf Kluge (Aquanta Hydrogeologie, Datteln), der als Bauleiter fungiert. Zum einen werde am Hang gebohrt, zum anderen „erreichen wir hier optimal die Schichten, die wir erreichen wollen“, erklärt er. In 270 Meter Tiefe befindet sich der Grundwasserkörper, den sie anzapfen wollen – die Mengen sind bereits von der Bezirksregierung genehmigt. Vier Wochen wird es voraussichtlich dauern, bis das erste Wasser gefördert werden kann. Bis Juli soll dann auch die Verbindung zum Wasserwerk stehen, wo aus dem Rohwasser Trinkwasser wird. Der nächste heiße und trockene Sommer, er kann also kommen...