Ostern in den Kirchen fällt aus

Zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus habe das Bistum Münster entschieden, bis zu diesem Zeitpunkt alle Gottesdienste abzusagen, teilt Pfarrer Johannes Hammans von Anna Katharina mit.

Was nach dem 19. April passiere, sei ungewiss. „Die Unsicherheit ist groß“, betont Hammans. Beerdigungen, Trauungen und Taufen dürfen nur unter Beteiligung von maximal 20 Personen stattfinden. „Das ist bitter, wenn man bedenkt, das gerade eine große Gemeinschaft beim Abschied von einem Menschen auch Trost spenden kann“, sagt Hammans. Auch Trauungen seien im Grunde nicht denkbar, wenn sich nur 20 Festteilnehmer in der Kirche aufhalten dürften. Nach Ostern beginne auch in Anna Katharina die Hochzeitssaison. Auch nach der Brautmesse wolle das Brautpaar oft in großem Kreise feiern. Das könne ebenfalls in Frage gestellt sein, weil Gaststätten nur bis 18 Uhr geöffnet haben dürfen. Am 24. April sind in Anna Katharina zwei Trauungen angesetzt. „Wir wissen nicht, ob zu diesem Zeitpunkt noch gilt, dass keine Gottesdienste gefeiert werden dürfen“, sagt der Geistliche. Planungssicherheit sehe anders aus.

Bis zum 19. April finden auch keine Veranstaltungen und Treffen in den Kirchen und Pfarrheimen statt.

In diesen Zeitraum fallen auch der Palmsonntag und Ostern – das höchste Fest der Christen. „Für uns ist es unvorstellbar, Ostern nicht in Gemeinschaft feiern zu können. Auch ein Osterfeuer wird es nicht geben“, so Hammans.

Aber es sei geplant, zu Ostern einen Wortgottesdienst – ohne Gläubige – aufzuzeichnen und ins Internet zu stellen. Das Entzünden der Osterkerze erfolgt in diesem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Das hat es so noch nie gegeben, nicht einmal im Krieg“, sagt Hammans.

Die Firmungen seien auch bereits alle abgesagt. Im Gegensatz zu anderen Pfarrgemeinden würden die Erstkommunionfeiern in Anna Katharina erst relativ spät – ab dem 24. Mai – stattfinden. Bis dahin könne sich die Lage entspannt haben, hofft Hammans. In St. Lamberti stehen die Erstkommunionfeiern am 17. und 24. Mai auf dem Kalender. Wie Pfarrer Johannes Arntz mitteilte, werde erst später darüber entschieden, ob diese Feiern stattfinden können. „Wir müssen abwarten“, sagt er. Auch wenn zu Ostern die Gottesdienste ausfallen würden, kann sich Arntz nicht vorstellen, dass die Kirchenglocken schweigen werden. Damit könne zumindest akustisch auf das höchste Fest der Christenheit aufmerksam gemacht werden. Schließlich habe auch das Angelus-Läuten weiterhin Bestand.

Die Kommunion werde aber weiterhin zu alten und kranken Menschen gebracht. Die Kirchenzeitung kommt neuerdings per Post in die Häuser der Gemeindemitglieder. Das haben zuvor Helfer aus der Gemeinde erledigt. Immerhin werden die Kirchen offengehalten, damit die Gläubigen dort allein beten können.

Pfarrer Hammans empfindet die komplette Situation als „unwirklich“. „Dennoch erreicht uns das Ganze doch, weil wir so etwas zuvor noch nie erlebt haben.“ Er habe festgestellt, dass die Gemeinde Einsicht und Verständnis für die Maßnahmen habe. Von Wut oder Verärgerung gebe es keine Spur. Aber er habe auch beobachtet, dass es von Jung bis Alt Menschen gebe, die „panische Angst“ haben. Hammans: „Wir müssen ein Gespür dafür entwickeln, wie gefährlich die Situation ist und deshalb innerlich zusammenstehen.“

Die evangelische Kirchengemeinde hat alle Gottesdienste bis auf Weiteres eingestellt. Es ist also kein Termin bekanntgegeben worden, wann der normale Kirchenalltag wieder einkehrt. „Wir gehen auf Nummer sicher“, sagt Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann. So seien die geplanten Konfirmationen am 2. und 3. Mai derzeit nicht zu garantieren, heißt es von Seiten der Gemeinde. Daher hat das Presbyterium beschlossen, die Konfirmationen in den September zu verlegen: auf Samstag (19. 9.) und Sonntag (27. 9.).