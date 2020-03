„Bis in ein paar Wochen“: Fußgängerzone wie leer gefegt

Mitarbeiter des Ordnungsamts sind in kleinen Trupps unterwegs, um zu prüfen, ob alle den neuen Auflagen nachkommen. Freundlich sprechen sie die Geschäftsinhaber an. Tobias Terweys Genießerei ist laut Gewerbeschein ein Einzelhandel mit Lebensmitteln und darf geöffnet bleiben. „Aber bitte weisen Sie ihre Kunden aktiv auf die Hygienevorschriften hin und lassen Sie nur so viele Kunden in Laden, dass der Zwei-Meter-Abstand gewährleistet ist“, weist ein Mitarbeiter des Ordnungsamts an.

In der Dorfbäckerei Eihsing sorgen die Kunden selbst für Sicherheit. Viele möchten noch Brot oder Brötchen kaufen, aber die Warteschlange ist diszipliniert im notwendigen Abstand aufgestellt.

„Liebe Kunden“, sprechen viele Geschäftsleute an ihren geschlossenen Türen auf Plakaten und Aushängen die Menschen an und bitten um Verständnis. „Wir wünschen Ihnen Gesundheit!“, steht an vielen Türen. Einige Geschäftsleute weisen, wie Tobias Terwey, auf ihre Online-angebote hin oder hinterlassen Telefonnummern – für Bestellungen.

Die Kunden haben sich offenbar auf die Situation eingerichtet. Irritiert oder verärgert reagieren die Passanten nicht. Zwei junge Frauen, die in einer Arztpraxis in der City arbeiten, stehen ein weng verloren in der Letter Straße. „Wir gucken mal, wo wir jetzt noch was zu essen bekommen“, sagt eine.

Ein wenig Betrieb herrscht noch in der Kupferpassage. Wirklich viel los ist hier auch nicht, „aber wir dürfen ja noch offen halten“, sagt eine Mitarbeiterin in der dm-Filiale – und zu ihrer Kundin an der Kasse: „Bleiben Sie gesund!“