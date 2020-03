„Corona-Hilfe“: 50 Helfer stehen bereit

Coesfeld (ds). Mehr als 50 Helfer stehen mittlerweile auf der Liste der „Corona-Hilfe Coesfeld“, die ältere und vorerkrankte Menschen in der Krise unterstützten will. Gestern wurde der erste Helfer vermittelt. „Ein größerer Einkauf für ein älteres Ehepaar war nötig. Die Tochter lebt in Köln und hat sich mit uns in Verbindung gesetzt“, berichtete Sprecherin Eliza Diekmann. Die Stadt sehe leider von einer offiziellen Zusammenarbeit ab, wolle aber bei Bedarf Betroffene vermitteln.

Von Detlef Scherle