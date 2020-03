Gar nicht glorreiche Sieben gefasst

Coesfeld. Alles andere als glorreich waren sieben Kinder und Jugendliche. Sie sind tatverdächtig, über 100 Ladendiebstähle in der Coesfelder Innenstadt begangen zu haben. Zwischen Mitte Oktober und Anfang November 2019 sollen sie in Geschäften auf Beute-Tour gegangen sein. Die Gruppe flog auf, weil es Hinweise durch Zeugen gab und eines der Kinder sich seinen Eltern offenbarte. Die meisten aus dem Septett stammen nicht aus dem Kreis Coesfeld. Alle waren aber Gäste in einer Coesfelder Einrichtung. Vier Kinder sind strafunmündig. Auf die drei Jugendlichen kommt nun eine Gerichtsverhandlung zu.

Von Allgemeine Zeitung