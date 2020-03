Dritter Corona-Fall in der Stadt Coesfeld

Coesfeld (ds). Lange Zeit war Coesfeld Corona-frei. Binnen fünf Tagen sind mittlerweile drei Menschen an Covid 19 erkrankt. Bei den beiden jüngsten Fällen, einer kam gestern noch hinzu, handelt es sich um einen jungen Mann und eine junge Frau. „Alle sind stabil und zu Hause“, so Christoph Hüsing, Pressesprecher des Kreises Coesfeld auf Nachfrage unserer Zeitung. Einen Verdachtsfall gibt es noch bei einem größeren Coesfelder Unternehmen. Bis abgeklärt ist, ob sich eine Mitarbeiterin tatsächlich mit dem Corona-Virus angesteckt hat, bleibt der Kantinenbereich, in dem sie gearbeitet hat, geschlossen, teilte ein Firmensprecher auf Nachfrage mit.