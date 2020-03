Katholische Gemeinden bieten in der Krise Seelsorge per Telefon

Coesfeld (ds). Die katholischen Gemeinden St. Lamberti und Anna Katharina bieten während der Corona-Krise einen besonderen Seelsorge-Service per Telefon an. Täglich hat ein Seelsorger von 15 - 17 Uhr ein offenes Ohr für alle, die in diesen herausfordernden Tagen ein Gespräch suchen und / oder Hilfe brauchen. Die Namen der Seelsorger werden täglich in der AZ veröffentlicht, ebenso die Telefonnummern. Heute sind Pastoralreferentin Ruth Fehlker aus St. Lamberti unter Tel. 02541 / 740809-25 und Pfarrer Johannes Hamanns aus Anna Katharina unter Tel. 01754328857 zu erreichen.