Bei Schnupfen bitte kein Abstrich

Coesfeld. Noch muss ín den Christophorus-Kliniken kein an Corona erkrankter Patient behandelt werden – aber Prof. Dr. Lutz von Müller hat ein anderes Problem: „Das Labor in Coesfeld stellt gerade zusammen mit allen Laboratorien in der Gegend fest, dass unfassbare Mengen an Abstrichen eingeschickt werden und zur Überlastung aller Laborkapazitäten führen“, berichtet der Chefarzt und Leiter des Instituts für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene. „Dadurch können auch Verzögerungen in der Testung von Schwerkranken entstehen, die im Moment eine schnellstmögliche Rückmeldung benötigen.“

Von Ulrike Deusch