Kirchen: 19 Uhr Kerzen ins Fenster stellen

Coesfeld (ds). Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Donnerstag in Coesfeld von drei auf fünf angestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt mit. Katholische und evangelische Kirche laden ein, jeden Abend um 19 Uhr eine Kerze zu entzünden, sie ins Fenster zu stellen und innezuhalten, um für die Menschen zu beten, die gesundheitlich oder wirtschaftlich von der Corona-Krise betroffen sind. Dechant Arntz: „Während dessen werden die Glocken läuten und man kann das Vater unser beten. So entsteht eine Gemeinschaft von Haus zu Haus über die ganze Stadt!“

Von Detlef Scherle