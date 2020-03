0 Der Allgemeine Deutsche Rottweiler Club sagt folgende Prüfungen und Schauen ab: Frühjahrsprüfung (4. 4.), Qualiprüfung (5. 4.), Berkelstadtschau (25. 4.) und Münsterlandschau (26. 4.). Der Trainingsbetrieb wird bis auf weiteres eingestellt.

0 Der Schützenverein St. Georg Harle sagt die für den 27. März geplante Generalversammlung ab.

0 Die kfd St. Jakobi setzt alle Veranstaltungen aus, ebenfalls Zeitschriftenausgabe und Kartenverkauf am 26. März. Die Koop-Veranstaltung der Kreuzwegandacht fällt ebenso aus. Die kfd St. Jakobi wird über die Allgemeine Zeitung informieren, wenn die öffentlichen Veranstaltungen wieder starten.

0 Der Herteler Schützenverein sagt die Generalversammlung ab, die am 4. April stattgefunden hätte. Ebenso fällt die Müllsammelaktion, die der Herteler am 28. März im Rahmen des Umwelttages gemacht hätte, ebenfalls aus.

0 Der VdK-Ortsverein lässt seine Jahreshauptversammlung, die am 25. März in der Gastätte Keull stattgefunden hätte, ausfallen. Dieser Termin wird im Herbst nachgeholt und über die örtliche Presse bekannt geben. Die Halbtagesfahrt und die anderen Termine finden wie gewohnt statt.

0 Das Pfarrbüro der Gemeinde St. Lamberti an der Walkenbrückenstraße 8 ist nur noch vormittags von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Pfarrbüro an der Maria-Frieden-Kirche ist in den kommenden Wochen geschlossen.

0 Die IKK classic hat ihr Servicecenter für die persönliche Kundenberatung geschlossen. Die Berater sind aber telefonisch und online erreichbar – wochentags von 8 Uhr bis 18 Uhr, Tel. 02541 930-532810 oder per Mail an: info@ikk-classic.de. Die Postadresse lautet: Südwall 2, 48653 Coesfeld.