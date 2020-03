Hilfe für Ältere auch in Lette

Coesfeld. Auch in Lette werden Hilfen zur Bewältigung der Corona-Krise angeboten. Die Mitglieder des Caritaskreises sind bereit, bei der Grundversorgung älterer und gefährdeter Personen mitzuhelfen. Bedürftige, so heißt es in der Mitteilung, sollten nicht zögern, Hilfe anzunehmen. Denn es gilt, die Verbreitung des Virus aufzuhalten. Den Kontakt vermitteln Paul Wichmann und Monika Ruhe Tel. 02546/1025.