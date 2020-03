Als er 1957 nach Coesfeld kam, fühlte er sich sofort zur Freilichtbühne hingezogen. Bereits zwei Jahre später hatte er als Rechtsanwalt Dr. Otto Siedler, der heimliche Schwarm der Wirtin, seine erste größere Rolle in „Im weißen Rößl“. Die Rolle des feschen jugendlichen Liebhabers lag ihm im Blut.

An zwei Musicals, so erzählte er in einem Interview, erinnere er sich besonders gerne, „Annie Get Your Gun“ (1979) und „My Fair Lady“ (1981), beide Male war Juliane Tenkamp (damals noch Reuter) seine Partnerin. „Walter hatte Charme, er war immer am Lachen und hat mir beigebracht, wie man auf der Bühne flirtet“, schmunzelt Tenkamp.

Aber Syska war nicht nur der Charmeur, er gestaltete auch unter der Regie von Erika Benson zahlreiche Märchenrollen, war Zauberer, Hexer oder König. „Mit seiner lauten, kräftigen Stimme und den dunklen Augenbrauen, die er streng runzeln konnte, füllte er die Rolle der Bösen oder der Autoritätspersonen prächtig aus“, erzählt Hans Benson.

62 Jahre verbrachten Benson und Syska („Walter ärgerte sich immer, dass er ein Jahr und drei Tage älter war als ich.“) privat und an der Bühne viel Zeit miteinander. „Wir haben hier unsere Frauen kennengelernt, auch mit den Kindern viel zusammen gemacht und waren zeitweise mehr an der Bühne als zu Hause“, schaut Benson auf eine bewegte Zeit zurück. Denn beide standen nicht nur als Darsteller auf der Bühne, sondern waren lange Jahre im geschäftsführenden Vorstand tätig und trugen entscheidend dazu bei, dass sich die Freilichtbühne vom Laien- über das Amateurtheater bis fast zum Profitheater von heute entwickelte. „Walter war bei allem eine große Stütze“, erzählt Benson, „immer zuverlässig, hilfsbereit und freundlich“.

So war er auch federführend an der Gründung der Ballettschule beteiligt. Die erste Besprechung dafür fand 1972 in der Reichskrone statt, das Training zunächst in der Lamberti- und Freiherr vom Stein-Schule, heute gibt es das Bühnenheim mit mehreren Probenräumen, für dessen Bau Syska sich intensiv engagierte.

Souverän und charmant führte Syska 2011 durch die Gala zum 60. Geburtstag der Bühne. An seiner Seite Sabine Wulf, die ihn dann für ihr Stück „Altgold“ 2018 noch einmal auf die Bühne holte. Dort spielte er den Altenheimbewohner Klaus-Dieter, der in einer zu Tränen rührenden Szene seiner verstorbenen Frau am Grab mit Philipp Poisels Lied „Ich will nur“ seine Liebe gesteht. Dass seine Stimme dabei nicht mehr so trug wie zu Jugendzeiten, machte die Szene um so wirkungsvoller – schön, dass er sich so von der Freilichtbühne verabschieden konnte.