Kunden müssen Abstand halten

Coesfeld. Wer tagtäglich mit großen Mengen an Lebensmitteln umgeht, für den ist Hygiene immer ein Thema. In der Corona-Krise ist der Lebensmittelhandel jedoch gefordert, die Hygienemaßnahmen zu verschärfen – zum Schutz der Mitarbeiter und der Kunden. In den meisten Supermärkten in Coesfeld sind erste Vorkehrungen getroffen, wie eine Umfrage der AZ ergab. Plakate und Hinweisschilder an den Eingangstüren und in den Geschäften weisen die Kunden darauf hin, Abstand zu halten, auf Niesetikette (Niesen und Husten in die Armbeuge) zu achten, möglichst bargeldlos zu bezahlen und zu Hause das gründliche Händewaschen nicht zu vergessen. Darüber hinaus sind in vielen Märkten Abstandsflächen von 1,5 bis 2 Meter markiert, die die Kunden im Kassenbereich und auch an den Bedientheken einhalten sollen. Weitere Schutzmaßnahmen sind unterschiedlich ausgeprägt. Einweghandschuhe, Schutzmasken und Desinfektionsmittel sollen, sofern noch nicht vorhanden, insbesondere an den Kassen nachgerüstet werden. Entsprechende Bestellungen sind raus. Das E-Center an der Borkener Straße wird zudem jede Kasse mit einer Plexiglas-Schutzwand ausstatten. „Diese Einhausungen kommen voraussichtlich Mitte nächster Woche, so Marktleiter Marcus Ruschke. Lidl und Aldi Nord planen ebenfalls, den Plexiglas-Schutz an den Kassen zu installieren.

Von Christine Tibroni