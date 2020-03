Monika Verspohl tritt in Ascheberg an

Verspohl tritt in Ascheberg gegen den parteilosen Peter Stohldreier aus Münster an, der von der CDU aufgestellt wurde. Er ist Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales im Ascheberger Rathaus und gilt nicht nur deshalb als Favorit. Die Union hatte bei der letzten Wahl die absolute Mehrheit geholt. Beide bewerben sich um die Nachfolge von Dr. Bert Risthaus (CDU), der nach elf Jahren nicht mehr kandidiert. Der Jurist will als Kommunalberater tätig werden.

Verspohl war nach Informationen unserer Zeitung vor der Nominierung von Eliza Diekmann auch schon in Coesfeld als potenzielle Kandidatin des „Kleeblatts“ gehandelt worden. Dagegen hatte sich Widerstand von Pro Coesfeld formiert. Die Wählergemeinschaft wollte keine „Parteikandidatin“.

Verspohl war gestern Abend für eine Stellungnahme zu ihrer Kandidatur nicht zu erreichen.