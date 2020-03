Seelsorge-Telefon auch am Wochenende

Coesfeld (ds). Auch am Wochenende haben die Seelsorgerinnen und Seelsorger der katholischen Pfarrgemeinden in Coesfeld für Menschen, die in diesen herausfordernden Tagen ein Gespräch suchen oder Hilfe benötigen, ein offenes Ohr. Am Samstag (21. 3.) sind von 15 bis 17 Uhr zu erreichen: Pfarrdechant Johannes Arntz (St. Lamberti) unter Tel. 02541/7408050 und Pfarrer Johannes Hammans (Anna Katharina) unter Tel. 0175 4328857. Am Sonntag (22. 3.) stehen von 15 bis 17 Uhr für seelsorgliche Gespräche bereit: Pastoralreferent Daniel Gewand (St. Lamberti) unter Tel. 02541 / 74080923 und Pfarrer Johannes Hammans (Anna Katharina) unter Tel. 0175 4328857. „Bleiben Sie in dieser Zeit mit Ihren Nöten und Sorgen nicht allein.“ rufen die pastoralen Mitarbeiter auf, sich nicht zu scheuen, eine der Nummern anzuwählen.

Von Detlef Scherle