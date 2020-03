Neun Corona-Fälle in einer Woche

Coesfeld (ds). Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist binnen einer Woche in Coesfeld stark angestiegen. Noch am Donnerstag vergangener Woche gab es keinen einzigen Covid 19-Fall in der Kreisstadt. Der erste wurde dann am Freitag vom Gesundheitsamt gemeldet. Und wie aus dem Nichts kamen fast täglich neue hinzu. Gestern schließlich waren es neun Fälle in Coesfeld, vier mehr als am Vortag – fast eine Verdoppelung. Es sind so viele, dass das Kreisgesundheitsamt die näheren Umstände (ob es sich beispielsweise um Rückkehrer aus Risiko-Gebieten handelt oder um in Coesfeld Infizierte) nicht mehr bekannt gibt. Nur soviel: Die meisten Verläufe seien eher mild. Kreisweit stieg die Fallzahl von 113 auf 127. Die meisten Fälle meldeten Dülmen (30), Senden (25), Lüdinghausen (13) und Billerbeck (11). Drei werden im Krankenhaus behandelt. Ein Hochbetagter sei schwer erkrankt, heißt es.

Von Detlef Scherle