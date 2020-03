Jetzt tagt nur noch der Stadtrat

Coesfeld. Die Halbwertszeit von Beschlüssen ist in der Corona-Krise bisweilen kurz. Eigentlich sollte vorgestern eine Sitzung des Bezirksausschusses stattfinden – und für nächste Woche waren noch Umwelt- und Jugendausschusssitzungen geplant. Zudem noch eine Ratssitzung in der darauf folgenden Woche. Nur der Hauptausschuss und der Betriebsausschuss des Abwasserwerkes sollten gecancelt werden. Darauf hatten sich die Fraktionschefs am Montag mehrheitlich mit Bürgermeister Heinz Öhmann verständigt. Doch dann wurde Kritik an dem Beschluss laut, noch vier Sitzungen vor Ostern abzuhalten. Robert Böyer von Pro Coesfeld warf Öhmann in einem Brief vor, „ein schlechtes Beispiel“ zu geben in Zeiten, in denen Kinder nicht mehr auf Spielplätzen toben dürfen und Staatsoberhäupter per Skype konferieren. „Ich halte diese Einladungen für fahrlässig, beispiellos unverantwortlich“, schimpfte er.

Von Detlef Scherle