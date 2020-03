Abrupter Abschied aus Italien

Seit Tagen gilt in Italien schon die Ausgangssperre – auch in dem kleinen Ort Isola del Gran Sasso in den Abruzzen im schon südlichen Italien unweit der Adria. Hier wollte der 19-jährige Letteraner, der im vergangenen Jahr am Nepomucenum Abitur gemacht hat, ein Jahr in einem christlichen Gästehaus in Haus und Garten mitarbeiten. „Der Sommer war mega gut“, schaut Leonard zurück. Jugendliche aus dem Ort waren da, zahlreiche Menschen, vor allem Italiener, kamen zum Übernachten. Viele Menschen hat er kennengelernt und seine Sprachkenntnisse nach einiger Zeit Schul-Italienisch noch mal deutlich verbessern können. Italien war schon immer sein Wunschland für einen längeren Aufenthalt gewesen. Dass das Land und seine Menschen vor allem in Norditalien nun so besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen sind, macht ihn traurig. Angst selber zu erkranken, hat er nicht.

Das Gästehaus ist seit Wochen verwaist. Gottesdienste werden online übertragen. Nur eine handvoll Mitarbeiter ist geblieben. Die Ausgangssperre schränkt sie stark ein. „Abwechselnd geht einer von uns in den Supermarkt um die Ecke und kauft dann für alle ein“, berichtet Leonard vom Alltag. Auch für diesen einfachen Weg in die Öffentlichkeit muss derjenige aber eine Bescheinigung vom Leiter des Gästehauses in der Tasche haben, die ihn zu dieser Ausnahme berechtigt. „Vor den Supermärkten werden Atemschutzmasken und Handschuhe verteilt“, schildert Leonard, was Einkaufen in Italien derzeit bedeutet. Engpässe gebe es bei ihnen aber nicht. Lebensmittel und Pflegeprodukte seien problemlos erhältlich. Im Gästehaus stelle zum glück noch ein Koch die Mahlzeiten sicher.

Im Dorf unterwegs war Leonhard schon länger nicht mehr. Wie er in den letzten Wochen die Zeit verbracht hat? „Ach, hier im Haus gibt es immer etwas zu tun. Wir haben ein paar Renovierungsarbeiten vorgenommen, den Zaun im Garten repariert.“

Dass sein Italienaufenthalt auf diese abrupte Weise endet, bedauert Leonard Held sehr. Er hofft, dass er wohlbehalten nach Lette zurück kehren wird. Flughäfen sind derzeit keine guten Orte. „Ich werde vorsichtig sein“, sagt er.