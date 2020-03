Italienische Lkw stoppen vorm Tor

Coesfeld. Der Schlachthof von Westfleisch gilt gemeinsam mit der hiesigen Landwirtschaft in der Pandemie als „systemrelevant“. „Bei uns steht daher die Aufrechterhaltung der Produktionsfähigkeit und der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oberster Stelle“, berichtet Johannes Bayer, Leiter des Standorts Coesfeld. Und beide Punkte seien „eng miteinander verknüpft“. So seien die Abläufe der besonderen Situation angepasst worden: „Die Mitarbeiter in den Produktionsbereichen sind in Kleingruppen zusammengefasst. Jede einzelne arbeitet ausschließlich in dieser Konstellation zusammen – nur diese Mitarbeiter verbringen auch ihre Pausen gemeinsam“, erläutert er. Ein Austausch zwischen den einzelnen Gruppen beziehungsweise eine Überschneidung der Kontakte sei ausgeschlossen. Zoning nennen die Fachleute das. Bayer: „Im Fall der Fälle reduziert sich so das Risiko einer weiteren Virus-Verbreitung deutlich.“

Von Detlef Scherle