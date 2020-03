„Deutliche Umsatzsteigerungen“

Aktuell könne die Nachfrage problemlos gedeckt werden. Lieferengpässe und -schwierigkeiten von den Erzeugern zum Großhandel und vom Großhandel zum Einzelhandel gebe es nicht. „Natürlich ist eine Lieferung etwa durch Staus an den Grenzen schon mal verspätet gekommen, aber so etwas ist unser tägliches Brot. Dann mus man halt früher bestellen“, zeigt sich Bahmann gelassen. Abzuwarten bleibe, wie sich die Lage bei den Erzeugern in Deutschland entwickelt, wenn die landwirtschaftlichen Helfer ausbleiben. „Dann könnte es durchaus zu Engpässen bei frischem Obst und Gemüse kommen“, so Bahmann.

Die rund 720 Mitarbeiter in den Logistikzentren in Coesfeld und Lonsee bei Ulm haben derzeit alle Hände voll zu tun. „Wir schauen, ob wir weitere Mitarbeiter befristet einstellen können. Befristet deshalb, weil wir nicht einschätzen können, wie lange die Corona-Krise anhält“, sagt der Pressesprecher. Alle Mitarbeiter seien angehalten, Abstand zu halten und regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Wo es möglich ist, sind Mitarbeiter im Home-office tätig, „aber unser Hauptbereich ist nun einmal Logistik“, sagt Bahmann, „und die kann man nicht virtuell machen.“

Die Außendiensttätigkeit sei deutlich zurückgefahren, viele Kollegen aus diesem Bereich unterstützten nun in den Logistikzentren. Bahmann: „Das Ergebnis ist eine super Stimmung und ein guter Teamgeist, beides strahlt auch auf unsere Kunden aus.“ Abgesagt seien zudem die Fortbildungsveranstaltungen der Weiling-Akademie.