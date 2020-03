Filialgeschäft am Boden – das Internet boomt

Lette (ds). In der Krise müssen Unternehmen bisweilen blitzschnell reagieren. Als in dieser Woche bundesweit die Läden schließen mussten – die Filialen in Thüringen wurden als letztes noch beliefert, weil die Politik dort etwas bedächtiger agierte als sonst in der Bundesrepublik, stellte der Textil-Gigant Ernsting’s family in Lette seine Strategie um. Viele der Mitarbeiter, die bisher am Stammsitz an der Bruchstraße Waren für die Geschäfte kommissioniert haben, wurden in die Internetversand-Abteilung versetzt – der boomt nämlich gerade. Wohl nicht zuletzt, weil viele Menschen nun zu Hause sitzen und viel Zeit haben, um die neueste Frühjahrsmode zu bestellen. In Schichten wird in der Internetversand-Abteilung gearbeitet, „damit die Mitarbeiter sich nicht sehen und anstecken können“, berichtet Pressesprecher Marcello Concilio über interne Vorsichtsmaßnahmen, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, wenn sich die Krise noch verschärfen und Mitarbeiter krank werden sollten.

Von Detlef Scherle