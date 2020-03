Zwölf Menschen an Covid-19 erkrankt

Coesfeld (ds). Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Wochenende in Coesfeld von neun auf zwölf gestiegen. Wie das Kreisgesundheitsamt gestern Nachmittag mitteilte, sind kreisweit 152 Fälle aktenkundig geworden – 25 mehr als noch am Freitag. „Unter den Neuinfizierten sind einige Reiserückkehrer aus Risikogebieten“, erklärte Celine Klostermann, Ärztin im Gesundheitsamt. Sie hatte auch eine positive Nachricht parat: 15 Erkrankte konnten inzwischen als gesund aus der Quarantäne entlassen werden. Bisher gibt es nur einen Fall mit einem sehr schweren Verlauf.